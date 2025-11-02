Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 08:11

Суд счел незаконным нарушающее интересы ребенка соглашение об алиментах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соглашение об алиментах, по которому отец обязался платить сумму ниже половины детского прожиточного минимума, было признано незаконным, такое решение вынес Третий кассационный суд общей юрисдикции, пишет РИА Новости. Суд постановил, что данный документ существенно нарушает интересы ребенка.

Рассматривался спор бывших супругов, проживающих в Ленинградской области. После развода они подписали соглашение с фиксированной суммой алиментов. Позже мать ребенка подала иск в суд, поскольку установленный размер выплат оказался менее 50% от прожиточного минимума. В результате суд отменил предыдущее соглашение и обязал отца производить ежемесячные выплаты в полном размере прожиточного минимума, установленного для детей в данном регионе.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар говорила, что, согласно законодательству, дети обязаны содержать своих родителей, которые являются нетрудоспособными или нуждаются в помощи. Она уточнила, что установление алиментов в пользу родителей возможно исключительно через судебный порядок.

