Суд продлил до 1 сентября арест генералов МВД

https://static.news.ru/photo/53be0a0c-8a7f-11ea-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября 2020 года арест генералов МВД, которых подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. В частности, речь идёт о заместителях начальника следственного департамента МВД РФ Александре Краковском и Александре Бирюкове. Вместе с ними по делу проходит Альберт Худоян.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения обвиняемым на три месяца, то есть до 1 сентября 2020 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении Брянцеву, Краковскому и Бирюкову меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано, — цитирует сообщение ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против вышеперечисленных лиц 1 апреля 2020 года. На следующий день подозреваемые были задержаны ФСБ. Худояна обвиняют в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, а генералов в содействии.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Краковский и Александр Бирюков, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, уволены из МВД по отрицательным мотивам.