Арестованные по делу о коррупции генералы МВД уволены из органов

https://static.news.ru/photo/7c0af5b2-9ea0-11ea-8901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, уволены из МВД по отрицательным мотивам.

Краковский и Бирюков уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, — заявил источник ТАСС.

Они проходят по делу вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым. Другой источник агентства заявил, что вопрос об увольнении Брянцева пока не решён.

1 апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по материалам Главного управления собственной безопасности МВД возбудил уголовное дело в отношении Краковского, Бирюкова и Брянцева. Они были задержаны сотрудниками ФСБ РФ 2 апреля. Силовикам предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия».

Следствие установило, что Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и содействовали в переводе под домашний арест владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна. Мужчина обвиняется в мошенничестве на 3,75 млрд рублей. Сам Романов от должности отстранён. Он проходит по делу как свидетель.

NEWS.ru писал, что у Бирюкова и Краковского взяли образцы почерка.