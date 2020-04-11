У арестованных по делу о коррупции генералов МВД взяли образцы почерка

Первые следственные действия проведены с арестованными по делу о коррупции генералами МВД Александром Краковским и Александром Бирюковым, а также со следователем по особо важным делам Александром Брянцевым.
У них взяты образцы почерка для проведения экспертизы в рамках уголовного дела,
По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение замглавы МВД России Александра Романова и способствовали смягчению меры пресечения владельцу компании «Оптима девелопмент» Альберту Худояну, который обвиняется в мошенничестве на $10 млн. Сам Романов от должности отстранён. По делу он проходит как свидетель.
Ранее NEWS.ru писал, что Бирюков пожаловался своему адвокату на плохое питание и отсутствие телевизора в изоляторе.
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