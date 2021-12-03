Суд приговорил экс-полицейского к девяти годам колонии за взятки

Бывшего замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области Александра Чалого признали виновным в получении взяток на 4 млн рублей. Центральный районный суд в Воронеже приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в размере 3,5 млн рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн рублей, — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

По данным прокурaтуры по Воронежской области, преступление раскрыли с помощью сoтрудников УФСБ России по региону. Как уточняется в сообщении, Чaлый с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника взятки за дейcтвия в интересах фигурантов одного из уголовных дел.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов умер в возрасте 62 лет. После отставки в 2017 году он был арестован, в 2019 году осуждён на 3,5 года за взятки. Свою вину он признал и согласился сотрудничать со следствием. Спустя год экс-чиновник вышел на свободу.