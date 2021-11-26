Умер отсидевший за взятки бывший замглавы ФСИН Баринов

Бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов умер в возрасте 62 лет. После отставки в 2017 году он был арестован, впоследствии осуждён на 3,5 года за взятки, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Обвинение было предъявлено экс-чиновнику за получение взятки свыше 44 млн рублей при строительстве тюрьмы «Кресты-2».

Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни. Н. Баринов был заместителем главы тюремного ведомства более 12 лет, с 1998 года. Отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы, — написал депутат.

В должности замглавы тюремного ведомства Баринов проработал более 12 лет, с 1998 по 2010 год. После отставки против него возбудили уголовное дело по факту коррупции. По данным следствия, Баринов вступил в сговор с гендиректором фирмы-подрядчика строительства тюрьмы «Кресты-2» Виктором Кудриным и руководителем другого подрядчика госорганов Русланом Хамхоковым. В виде «отката» экс-чиновник получил от них более 44 млн рублей бюджетных средств.

В 2019 году Баринов был приговорён к 3,5 года колонии и штрафу в 950 тысяч рублей за коррупцию. Свою вину он признал и согласился сотрудничать со следствием. Спустя год экс-чиновник вышел на свободу.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал ФСИН сталинской системой лагерей. По его словам, систему Федеральной службы исполнения наказаний нужно полностью менять. По мнению Жириновского, пытки и злоупотребления в тюрьмах не закончатся.