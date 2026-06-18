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18 июня 2026 в 11:27

В российском регионе вокруг судьи разгорелся коррупционный скандал

Судью в Краснодаре заподозрили в покупке жилья в пять раз дешевле рыночной цены

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Судью Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерину Якубовскую подозревают в том, что она вынесла постановление за вознаграждение от застройщика элитного жилья, после чего ей продали квартиру в престижном ЖК Краснодара в пять раз дешевле рыночной стоимости, сообщил ТАСС источник, близкий к судебной системе. Нарушение обнаружили в ходе проверки, которую проводили перед решением о назначении Якубовской на вышестоящую должность.

Имеется информация, свидетельствующая о возможном вынесении судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатериной Якубовской судебного постановления за вознаграждение в виде выгоды имущественного характера, — заявил источник.

После того как судья вынесла постановление, с ней заключили договор купли-продажи квартиры площадью 130,3 квадратного метра. Стоимость жилья по документам составила 16 млн рублей. Эта квартира находится в элитном жилом комплексе «Седьмой континент» в Краснодаре. Цена одного квадратного метра в этом ЖК начинается от 600 тыс. рублей. Якубовская же приобрела квартиру по цене 123 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее Генпрокуратура установила, что экс-супруг бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой пытался вывести за рубеж незаконно нажитые активы более чем на 1 млрд рублей. Речь шла о переоформлении имущества через фиктивные сделки купли-продажи.

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