Суд отклонил иск Навального к Пескову

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск оппозиционера Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Об этом NEWS.ru сообщила пресс-секретарь инстанции Лела Кокая.

Отказано в удовлетворении исковых требований, — рассказала она.

Представители Навального сообщили журналистам Sota, что обжалуют это решение.

Навальный обратился с иском в суд 16 ноября 2020 года. В заявлении было указано, что 1 октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков распространил о нём сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идёт о материале под названием «Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Оппозиционер просил признать не соответствующими действительности и порочащими его сведения, заключённые в двух цитатах Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами». Навальный просил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на сайте Кремля.

Иск был отклонён судом, после чего Навальный обратился с новым заявлением.