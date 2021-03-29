Навальный вновь подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

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Оппозиционер Алексей Навальный во второй раз подал иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В адрес суда поступило исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Песков заявил агентству, что ему ещё ничего не известно о повторном иске Навального.

Навальный подавал аналогичный иск к Пескову в конце 2020 года, однако суд вернул его «в связи с тем, что не были устранены процессуальные недостатки, допущенные при подаче иска». Оппозиционер тогда указал, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нём сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, ссылаясь на материал под названием «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы». Речь, в частности, шла о следующих предложениях: «в целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Как писал NEWS.ru, ситуация вокруг Алексея Навального и соблюдения прав россиянина в рамках судебного разбирательства не требует особого внимания президента страны Владимира Путина. Об этом ранее заявил Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, права всех россиян гарантированы законами. Также они гарантируются надзорными ведомствами. И ситуация в рамках рассмотрения дела Навального — не исключение.

Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В результате оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным. Наказание он отбывает в исправительной колонии № 2 Владимирской области.