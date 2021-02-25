Навальный лишился возможности засудить Пескова

https://static.news.ru/photo/5eae0ef4-7768-11eb-9177-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы не разрешил оппозиционеру Алексею Навальному, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Отказано в удовлетворении заявления представителя Навального о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу частной жалобы на определение суда от 12 января 2021 года о возврате искового заявления, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее иск Навального оставили без движения, дав время исправить недочёты, а когда ничего исправлено не было — вернули. Это решение можно было обжаловать, однако представитель Навального не подал частную жалобу в установленное время, а после этого обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.

Алексей Навальный обратился с иском в суд 16 ноября 2020 года. В заявлении было указано, что 1 октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков распространил о нём сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идёт о материале под названием «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Оппозиционер просил признать не соответствующими действительности и порочащими его сведения, заключённые в двух цитатах Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Навальный просил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на сайте Кремля. Однако в исковом заявлении были найдены процессуальные нарушения, для исправления которых заявителю предоставили время, но они так и не были устранены, писал NEWS.ru.