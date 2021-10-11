Суд отказал Навальному в жалобе на блокировку его сайта

Тверской районный суд Москвы отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении его иска, в котором он требовал признать незаконным решение Генпрокуратуры о блокировке сайта и YouTube-канала «Навальный Live». Также политик просил показать ему текст решения, на основании которого Роскомнадзор осуществил блокировку. Об этом пишет «Дождь» (признан властями РФ иноагентом).

Кроме того, Навальный требовал признать незаконным тот факт, что Роскомнадзор не предупредил его соратников, страницы которых блокировались, о предстоящем ограничении доступа.

Ранее защита Алексея Навального узнала, что прокуроры потребовали заблокировать 173 ресурса, которые, по их данным, связаны с Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией). В списке, который уместился на 19 листах, перечислены страницы в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, «Яндекс.Дзене», «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Кроме того, заблокировать требуют каналы и боты в Telegram и сайты проектов Навального.

21 сентября соцсеть «ВКонтакте» заблокировала личные страницы нескольких бывших руководителей региональных штабов Алексея Навального (объединение признано российскими властями экстремистским и запрещено), в том числе умершего человека.

26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт самого Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.