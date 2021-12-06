Суд оставил в силе решение о взыскании компенсации с братьев Кокориных

Мосгорсуд посчитал законным решение, принятое ранее Савёловским судом, о взыскании денежных средств с Александра и Кирилла Кокориных. Каждый должен заплатить по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу водителя Виталия Соловчука, пострадавшего в ходе устроенной братьями драки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда. Инцидент произошёл в центре Москвы в 2018 году.

В ходе заседания, состоявшегося 6 декабря, жалоба представителя защиты Кокориных не была удовлетворена . По словам Игоря Бушманова, адвоката футболиста Павла Мамаева, они не стали подавать жалобу на решение суда.

Соловчук просил суд о взыскании с футболистов суммы в 120 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью. Он также просил взыскать в качестве возмещения морального вреда по 250 тысяч рублей со всех участников драки, в которой, кроме братьев Кокориных и Мамаева, участвовал их друг Александр Протасовицкий.

В октябре 2018 года Мамаев, Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы. Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с ФК «Краснодар», а вернувшийся в «Зенит» Кокорин лишился большей части зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи». Впоследствии он стал игроком итальянской «Фиорентины».