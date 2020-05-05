Мамаев: не боюсь пойти с Кокориным в ресторан

https://static.news.ru/photo/a981291a-8f07-11ea-8101-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: mamaev_pavel17/instagram.com

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев, отсидевший 11 месяцев за нападение на чиновника вместе с другом-футболистом Александром Кокориным, заявил, что не побоится снова пойти с ним в ресторан.

Мы с ним не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определённые выводы. Сами в это вляпались, никто никого не винил. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой, — цитирует Мамаева РБК.

Футболист дал интервью генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2018 года Кокорин, Мамаев вместе с друзьями повздорили в московском кафе с высокопоставленным чиновником Денисом Паком. Помимо нападения на Пака, футболисты поучаствовали в ещё одной драке в центре столицы.

Спортсменов признали виновными, а в сентябре 2019-го они получили УДО после 11 месяцев в заключении. Мамаев потерял контракт с «Краснодаром», а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».