Суд обязал «Медузу» удалить статью о Евгении Пригожине

Московский городской суд обязал признанное российскими властями иноагентом интернет-издание «Медуза» удалить материал с биографией предпринимателя Евгения Пригожина. Кроме того, журналисты должны будут выплатить бизнесмену 80 тысяч рублей, рассказал сотрудникам ТАСС адвокат СМИ Сергей Бадамшин.
Таким образом вышестоящая инстанция
Теперь издание «Медуза» должно в течение десяти дней удалить материал «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года. Поводом для этой статьи послужил иск Пригожина с требованием удалить порочащую информацию о себе из поисковых систем.
На сайте «Медузы»
Соответчиками по делу были главный редактор владимирского издания «Довод» Илья Косыгин и журналист Максим Шевченко, который в интервью «Доводу» сообщил информацию со ссылкой на материал «Медузы». Они также должны будут заплатить предпринимателю по 80 тысяч рублей.
Ранее Люблинский суд удовлетворил иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. С ответчика взыскали в пользу истца 500 тысяч рублей.