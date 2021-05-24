Суд обязал «Медузу» удалить статью о Евгении Пригожине

https://static.news.ru/photo/d1aa8cda-bcae-11eb-b2de-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Московский городской суд обязал признанное российскими властями иноагентом интернет-издание «Медуза» удалить материал с биографией предпринимателя Евгения Пригожина. Кроме того, журналисты должны будут выплатить бизнесмену 80 тысяч рублей, рассказал сотрудникам ТАСС адвокат СМИ Сергей Бадамшин.

Таким образом вышестоящая инстанция отменила решение Савёловского суда Москвы, который отказал в удовлетворении иска.

Теперь издание «Медуза» должно в течение десяти дней удалить материал «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года. Поводом для этой статьи послужил иск Пригожина с требованием удалить порочащую информацию о себе из поисковых систем.

На сайте «Медузы» говорится , что журналисты намерены обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

Соответчиками по делу были главный редактор владимирского издания «Довод» Илья Косыгин и журналист Максим Шевченко, который в интервью «Доводу» сообщил информацию со ссылкой на материал «Медузы». Они также должны будут заплатить предпринимателю по 80 тысяч рублей.

Ранее Люблинский суд удовлетворил иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. С ответчика взыскали в пользу истца 500 тысяч рублей.