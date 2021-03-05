Суд взыскал с Навального в пользу Пригожина полмиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/65885338-7dad-11eb-856f-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе суда.

Исковые требования истца удовлетворены частично, взыскать с ответчика в пользу истца в счёт компенсации морального вреда 500 тысяч рублей, — сказала пресс-секретарь суда Ольга Ковалёва.

Она добавила, что также суд признал ролики Навального о деятельности Пригожина несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию, обязав удалить их и выпустить опровержение.

Кроме того, в Люблинском суде находится ещё один иск бизнесмена к Навальному и его соратнику Владимиру Милову, Пригожин требует взыскать с каждого из них по 5 млн рублей. Рассмотрение назначено на 10 марта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пригожин предложил $500 тысяч за поимку Ходорковского.