Суд не стал возвращать дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру

https://static.news.ru/photo/2e85fcb0-d0ff-11ea-b987-fa163e074e61_660.jpg Мария Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат младшей из сестёр Хачатурян Марии Валентина Фролова рассказала, что Бутырский суд Москвы отказался возвращать её дело в Генеральную прокуратуру.

По её словам, материалы останутся в арбитраже для рассмотрения по существу, передаёт ТАСС.

Дело оставляют в Бутырском суде [для рассмотрения по существу], — сказала она.

Девушка признана невменяемой на момент совершения убийства отца. Однако сторона потерпевших требует отменить результаты экспертизы, по которым было принято это решение.

Ангелина, Крестина и Мария убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, так как действовали в составе группы по предварительному сговору. Защита же утверждает, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны истязателя-отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны», однако процесс дознания продолжился в прежнем русле.

В отношении младшей сестры — Марии Хачатурян — Следственный комитет постановил применить принудительные меры медицинского характера. При этом Крестина и Ангелина, полагают следователи, осознавали характер своих действий.

В Следственном комитете отмечают, что девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину.