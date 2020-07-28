Младшую из сестёр Хачатурян потребовали признать вменяемой

https://static.news.ru/photo/9da82698-d0f2-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Мария Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторона потерпевших по уголовному делу сестёр Хачатурян считает необходимым отменить результаты экспертизы, которая признала младшую сестру Марию невменяемой. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко.

Она пояснила, что после убийства отца Михаила Хачатуряна именно Мария позвонила в полицию и первая пошла на общение с правоохранительными органами.

Невменяемый человек не может давать достаточно чёткие показания после убийства, не может спланированно действовать по заранее продуманному плану, — цитирует Нитченко Telegram-канал «360».

Уголовное дело в отношении девушки рассматривается отдельно, так как на момент убийства она была несовершеннолетней. 28 июля состоялось предварительное заседание суда с её участием.

Ангелина, Крестина и Мария убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, так как действовали в составе группы по предварительному сговору. Защита же утверждает, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны истязателя-отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны», однако процесс дознания продолжился в прежнем русле.

В отношении младшей сестры — Марии Хачатурян — Следственный комитет постановил применить принудительные меры медицинского характера. При этом Крестина и Ангелина, полагают следователи, осознавали характер своих действий.

В Следственном комитете отмечают, что девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину.

Как ранее писал NEWS.ru, предварительные слушания по уголовному делу в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян состоятся 31 июля.