Мосгорсуд 31 июля начнёт рассматривать дело двух старших сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/97b5c14a-cc3e-11ea-bb30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, состоятся 31 мая.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителей суда, заседание пройдёт в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Предварительное судебное заседание по делу Хачатурян назначено на 31 июля в 11:00, — цитирует агентство сообщение.

В свою очередь в Бутырском суде Москвы уточнили, что предварительные слушания дела в отношении младшей сестры назначены на 16:00 28 июля.

Отмечается, что защита заявила о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. При этом адвокат Алексей Липцер заявил, что будет настаивать на возвращении дела в Генпрокуратуру.

Девушки обвиняются в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В июле 2018 года они убили своего отца Михаила Хачатуряна, после чего сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, поскольку действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат сестёр Алексей Паршин допустил рассмотрение их дела судом присяжных. При этом он предположил, что процесс будет закрытым, поскольку в деле присутствуют сведения о нарушении половой неприкосновенности.