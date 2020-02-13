Московский суд принял решение о назначении штрафа социальной сети Twitter. Причиной стал отказ сервиса перенести серверы с данными российских граждан на территорию России.
Постановление вынесено в адрес юрлица Twitter Inc., зарегистрированного в штате Калифорния,
По данным Mash, на заседание
Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Twitter, Facebook и YouTube. По его мнению, доступ к сервисам необходимо ограничить, писал NEWS.ru.
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