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Уголовное дело в отношении Дарьи Агений, ранившей перочинным ножом мужчину, который пытался её изнасиловать, закрыто. Добиваться суда над злоумышленником она не будет.

По её словам, на новые судебные разбирательства нет ни сил, ни средств. К тому же шанс, что насильник всё-таки окажется на скамье подсудимых, весьма мал. Девушка отметила, что ей очень...