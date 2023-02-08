Суд арестовал владелицу ювелирного бренда Суд отправил владелицу Darvol Спиридонову под домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хамовнический суд отправил владелицу ювелирной фирмы Darvol Дарью Спиридонову под домашний арест на два месяца, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, от ее действий пострадало восемь граждан, общий ущерб превысил 191 млн рублей.

Установлено, что обвиняемая, являясь в том числе генеральным директором организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий и драгоценных камней, обманным путем получала от ранее знакомых граждан денежные средства под предлогом реализации ювелирных изделий, не исполняя в дальнейшем взятые на себя обязательства, присваивала полученные суммы, — говорится в сообщении.

Ранее житель Санкт-Петербурга дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки в Калининском районе, но оба раза уходил с пустыми руками. По информации СМИ, сотрудница отказывалась отдать грабителю деньги и драгоценности даже под угрозой взрыва гранаты. Вторая попытка ограбления попала на запись камеры.

Управляющий партнер холдинга Sokolov Артем Соколов ранее заявил, что российский ювелирный рынок в 2022 году упал на 10%. Ожидается, что в 2023-м рынок будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5–6%.