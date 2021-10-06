Суд арестовал гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Следователи требуют заключить под стражу гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стаценко. Об этом заявили в пресс-службе Тверского суда Москвы, Сообщение приводит ТАСС. Женщине вменяют лоббирование выделения бюджeтных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на гoсконтракты по проекту «Учитeль будущего».

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стеценко, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова. Он был фиктивно трудоустроен в эту организацию с 2017 по 2019 годы и под видом заработной платы получал денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях.

Ранее сообщалось, что Ракова отказалась признавать вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе.

Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилaсь на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, жeнщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками.