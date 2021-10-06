Бывший вице-президент Сбербанка Ракова отказалась признавать свою вину

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Жители России проводят в социальных сетях в среднем три часа в день. Большинство из россиян пользуются ими на рабочих местах. Об этом говорится в исследовании компании «Лаборатория Касперского».

Согласно опросу, 38% граждан используют соцсети в качестве помощи на работе. Около 30% отслеживают сообщения блогеров, почти половина из них (45%) отметили, что это помогает им сбежать от реальности. Каждый...