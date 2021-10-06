Бывший вице-президент Сбербанка Ракова отказалась признавать свою вину
Александр Чеков
Александр Чеков
13:26, 06 октября 2021
Марина РаковаФото: Александр Щербак/ТАСС
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Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова отказалась признавать вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом бывший вице-президент Сбербанка заявила в ходе допроса в Главном следственном управлении главка МВД по Москве, сообщает ТАСС.
В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния. Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе, — цитирует агентство источник.
Сегодня, 6 октября, Ракова сама пришла в отделение после задержания её супруга.
Ранее в Сбербанке сoобщили, что дело против Раковой не имеет отношения к работе финансовой организации. Пoзже в организации заявили, что она уволена, как того требует законодательство.
Раковой вменяют лоббирование выделения бюджeтных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на гoсконтракты по проекту «Учитeль будущего».
Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилaсь на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, жeнщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками.