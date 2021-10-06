Бывшего вице-президента Сбербанка Ракову нашли

Бывшая заместитель министра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова нашлась. Она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве. Об этом сообщили в ведомстве.

Проводятся следственные действия. Ракова сама пришла в отделение, рассказал источник ТАСС.

До этого сообщалось, что Ракова скрывается от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, женщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками. По предварительным данным, как отмечалось, она могла направиться на Украину.

Ранее Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в то время, когда она занимала должность замглавы Минпросвещения.

Артур Стеценко, супруг Раковой, в открытом письме заявил о готовности внести залог за её арестованных коллег. Они являются фигурантами дела о хищении 50 млн рублей, выделенных на национальный проект «Образование». Речь идёт об управляющих директорах дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максиме Инкине и Евгении Заке, а также об экс-сотруднице «Фонда новых форм развития образования» Кристине Крючковой.