Обвиняемая в хищении 50 млн вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

Обвиняемая по делу о мошенничестве с государственными контрактами экс-замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрывается от следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, Ракова не явилась на допрос к следователю и не вышла на работу в банк.

Кроме этого, женщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками.

Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днём 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Марина Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы министерства.

Дома и на работе у неё прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли документы. В настоящее время изучаются контракты на сумму более 150 млн рублей.

По версии следствия, находясь на посту заместителя министра просвещения, Рaкова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего». При этом экспертиза выявила в них признаки фальсификации отчётной документации по двум «научным изысканиям».