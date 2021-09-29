Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову допросили по делу о мошенничестве

Бывший замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы министерства. Дома и на работе у неё прошли обыски.

В настоящее время следователи ведут допрос Раковой по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с её работой в Министерстве просвещения РФ, — сказал собеседник агентства.

Как сообщает «Коммерсант», она находится в статусе подозреваемой, решение о задержании может быть принято позже.

По словам собеседника РИА Новости, Раковой вменяют лоббирование выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего».

В Сбербанке агентству сообщили, что дело против Раковой не имеет отношения к работе финансовой организации.

Ранее в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году был обвинён бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Следователи считают, что экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей.