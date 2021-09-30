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Вице-президенту Сбербанка помог скрыться от следствия украинец

08:03, 01 октября 2021
Вице-президенту Сбербанка помог скрыться от следствия украинец Марина Ракова Фото: Софья Сандурская/АГН
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Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую подозревают в крупных хищениях, могла скрыться от следствия при помощи своего давнего знакомого, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По предварительным данным правоохранителей, она направляется на Украину.

Отмечается, что посодействовавший ей мужчина работал в Фонде развития новых форм образования. Ранее Ракова возглавляла этот фонд. У него есть гражданство Украины и родственники в этой стране, поэтому, предположительно, они могут перебраться именно туда. При этом оперативники заявили о том, что пара ещё не пересекала российскую границу.

Ранее вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка и бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По месту жительства и на работе Марины Раковой прошли следственные действия. Правоохранители произвели выемку документов. Изучаются контракты на сумму более 150 млн рублей.

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