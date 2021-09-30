Вице-президенту Сбербанка помог скрыться от следствия украинец

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую подозревают в крупных хищениях, могла скрыться от следствия при помощи своего давнего знакомого, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По предварительным данным правоохранителей, она направляется на Украину.

Отмечается , что посодействовавший ей мужчина работал в Фонде развития новых форм образования. Ранее Ракова возглавляла этот фонд. У него есть гражданство Украины и родственники в этой стране, поэтому, предположительно, они могут перебраться именно туда. При этом оперативники заявили о том, что пара ещё не пересекала российскую границу.

Ранее вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка и бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По месту жительства и на работе Марины Раковой прошли следственные действия. Правоохранители произвели выемку документов. Изучаются контракты на сумму более 150 млн рублей.