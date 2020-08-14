Стюардесса перечислила самые мерзкие поступки пассажиров

https://static.news.ru/photo/834bc68a-de38-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бортпроводница вспомнила неприятные ситуации, которые чаще всего создают пассажиры.

По её словам, главными проблемами являются курение и воровство.

Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убелённую сединами. После каждого полёта не хватает пледов. Тащат и ремни, — рассказала она.

Стюардесса добавила, что то же касается и алкоголя, купленного в дьюти-фри. Некоторые, по её словам, начинают пить виски или водку прямо на борту, «прячась за кресло спереди».

Она отметила и большое количество мусора, который оставляют некоторые туристы после полёта. После некоторых рейсов даже приходилось отправлять самолёт на генеральную уборку из-за «ужасного» запаха, множества фантиков, салфеток, бумажек и грязной посуды.

Бортпроводница также вспомнила о религиозных мужчинах-фанатиках, которые не хотели брать еду и напитки из рук женщины, передают «Аргументы и факты».

Как писал NEWS.ru, стюардессы назвали необычные способы занять лучшее место в самолёте без доплат.

Ранее бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон рассказал, что туалет является самым опасным местом в самолёте с точки зрения пожарной опасности.