https://static.news.ru/photo/fbfad880-4f29-11ea-961d-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Туалет является самым опасным местом в самолёте с точки зрения пожарной опасности, рассказал бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон. По его словам, огонь из этой комнаты будет распространяться очень быстро.

При этом пламя разрушит очень важные кабели, передаёт Express. Для этого члены экипажа имеют в своём распоряжении несколько инструментов, такие как лом и топор.

Также он объяснил, зачем в туалете делают пепельницы, если на борту курение запрещено. Это мера предосторожности, так как если пассажир всё же решит закурить, рядом должно быть место для безопасного тушения сигареты.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажир авиарейса Баку — Москва стал свидетелем того, как командир воздушного судна во время полёта регулярно покидал кабину пилотов для общения со своим знакомым, сидевшим в салоне в качестве пассажира.