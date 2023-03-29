Студенты московского вуза взбунтовались из-за китайского языка Студенты МФТИ выступили против обязательного изучения китайского языка

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Представители студенческого совета Московского физико-технического института опубликовали петицию с требованием отменить обязательное изучение китайского языка в вузе. Само введение дисциплины в студсовете оценили позитивно, но их возмутило то, что данный предмет станет одним из основных для всех обучающихся.

МКИ против принудительного изучения китайского языка и падения качества преподавания иняза на Физтехе. Мы пытались вести переговоры с руководством департамента иностранных языков (ДИЯ), но они зашли в тупик. Изменения, которые продвигает ДИЯ, абсурдны и вредны для Физтеха — мы не можем их допустить, — говорится в обращении.

Также у студентов есть претензии к реформам департамента в вопросах распределения учебных групп по уровню знания изучаемого языка. Они уверены, что это негативно скажется на преподавании дисциплины. Негативно оценивается и намерение привлекать людей без профильного педагогического образования к преподаванию китайского языка, а также совмещать изучение двух иностранных языков в течение одного учебного года.

Ранее аналитики платформы «Авито Услуги» отметили, что в январе 2023 года россияне в четыре раза чаще по сравнению с прошлым годом стали искать преподавателей китайского языка. Также выросло число запросов на индивидуальные занятия с репетиторами по английскому (+27%), немецкому (+34%) и испанскому (+22%) языкам.