Стало известно, как вырос спрос на репетиторов по китайскому языку в России «Авито»: спрос на репетиторов по китайскому языку в России вырос в четыре раза за год

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Россияне в четыре раза чаще искали преподавателей по китайскому языку в этом январе по сравнению с прошлогодним. Такие данные эксперты платформы «Авито Услуги» предоставили NEWS.ru. На втором и третьем месте оказались корейский и арабский языки.

Популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом. Наибольшим спросом пользуются занятия по китайскому языку: в этом январе преподавателей искали в четыре раза чаще, чем в прошлом году. Также существенным спросом пользовались репетиторы по корейскому языку — спрос вырос в три раза. В топ вошел и арабский язык — репетиторов со знанием этого языка искали вдвое чаще (+110%), — рассказали в «Авито».

Также растет число запросов и на индивидуальные занятия с репетиторами по английскому (+27%), немецкому (+34%) и испанскому (+22%).

Стоимость занятий будет зависеть от языка и преподавателя. Например, занятия с носителем языка из Китая стоят от 1,2 тыс. руб. за час, со студентом или выпускником ведущих вузов страны — от 800 руб. Для тех, кто планирует сдавать экзамены по английскому или французскому, средняя цена за занятие составит от 600 рублей.

Кроме того, в преддверии школьных госэкзаменов в январе вырос спрос на занятия по литературе — преподавателей искали вдвое чаще, чем в прошлом году (+105%). В число самых востребованных предметов также вошли география и информатика — запросы на обучение с репетитором по этим направлениям выросли на 79%. Среди популярных предметов также русский язык (+59%) и обществознание (+56%). Замыкает топ-6 предметов химия, спрос на которую вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.

По числу предложений от репетиторов лидирует информатика — в январе этого года репетиторы разместили на платформе на 127% больше объявлений, чем в прошлом. Значительно выросло предложение от репетиторов по литературе (+115%), русскому языку (107%), географии (+85%) и по математике (+72%). При этом все большее число частных преподавателей предлагают занятия в онлайн-формате, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки страны.

Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране остается стабильной год к году и составила около 500 руб. в час. Конечная стоимость занятий зависит от предмета и репетитора — на «Авито» есть предложения от преподавателей университетов, школьных учителей, а также студентов и выпускников ведущих российских вузов.

Ранее, в декабре прошлого года, в онлайн-сервисе для поиска специалистов «Профи» сравнили запросы на репетиторов с марта по апрель 2022 года и с января по февраль этого же года. Выяснилось: весной произошел значительный рост спроса на репетиторов по ивриту — 206%, грузинскому языку — 198%, сербскому — 184%. Тогда же вырос спрос на преподавателей китайского языка (109%), болгарского (70%), турецкого (55%) и армянского (29%).