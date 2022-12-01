В России вырос спрос на изучение грузинского, сербского и армянского языков

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители России продемонстрировали повышенный спрос на изучение иврита, грузинского, сербского, китайского, турецкого и армянского языков. Языковые школы отметили два пика роста — с началом спецоперации и частичной мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

Аналитики сравнили периоды с марта по апрель 2022 года и январь — февраль этого же года, а результате чего выяснилось, что весной произошел значительный рост на репетиторов по ивриту, он составил 206%, грузинскому языку — 198%, сербскому — 184%. Вырос спрос на преподавателей китайского языка (109%), болгарского (70%), турецкого (55%) и армянского (29%).

В октябре по сравнению с августом большим спросом стали пользоваться услуги преподавателей сербского языка (221%), турецкого (69%), иврита (68%), армянского (60%), грузинского (51%), болгарского (50%) и китайского (15%). Если сравнивать спрос на репетиторов с 2021 годом, больше всего увеличилась потребность в преподавателях сербского (278%), грузинского (188%), иврита (164%), турецкого (108%), китайского (79%), болгарского (+77%) и армянского (+59%) языков.

Представители языковых школ называют в числе лидирующих сербский, турецкий, иврит, латышский, литовский, эстонский языки. Также вырос интерес к изучению болгарского, грузинского, армянского и киргизского языков. Казахский язык, наряду с другими таким спросом не пользовался, что, вероятнее всего, объясняется хорошим владением русским языком жителей Казахстана.

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