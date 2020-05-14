Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь большинства людей на планете, в том числе нарушила планы на обучение иностранных студентов в России. Из-за закрытых границ и карантина абитуриенты из разных государств лишились возможности сдать вступительные экзамены. А те, кто уже учится в отечественных высших учебных заведениях, испытывают трудности с дистанционным образованием. Удастся ли вузам справиться с негативными последствиями пандемии и не нарушить процесс обучения гостей из-за рубежа — выяснял NEWS.ru.

С 2017 года в России реализуется проект «Экспорт образования». Его ключевая цель — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке. По замыслу разработчиков документа, количество иностранных студентов-очников в отечественных вузах должно увеличиться до 710 тысяч в 2025 году. И число онлайн-курсов российских образовательных организаций приблизится к 3,5 млн.

В прошлом году, по сравнению с 2015-м, иностранных студентов стало в России больше почти на 12%. Такие данные привела британская компания QS, изучающая вопрос миграции молодёжи. Чаще всего за «корочками» российских вузов едут молодые люди из Китая, Индии, Вьетнама, африканских государств.

По данным Минобрнауки, в настоящее время в России обучается более 290 тыс. иностранных граждан. Часть из них приезжает получать образование по ежегодно выделяемым квотам. Согласно постановлению правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891, их за счёт федерального бюджета предоставляется не более 15 тысяч. Остальные иностранцы учатся в России на контрактной основе.

17-летняя Синхуа живет в китайском городе Гуанчжоу и мечтает стать политологом. Отличная учёба в школе и на курсах подготовки придала ей уверенность в своих силах. В этом году девушка намеревалась поступить в один из московских вузов, но пандемия коронавируса внесла коррективы в её планы. Подать документы можно и в электронном виде, но, чтобы пройти вступительные испытания, нужно приехать в Москву. Когда откроют границы, Синхуа, как и большинство людей, не знает. В ближайшее время ей предстоит принять непростое решение: поступать в китайский вуз или всё-таки осуществить мечту о получении российского диплома. Терять целый год девушка не хочет.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В соответствии с обычным регламентом, иностранный студент должен приехать в Россию, чтобы подать документы и пройти вступительные испытания. Жители других государств не попадают под систему ЕГЭ. В новой реальности делать всё это крайне затруднительно, но, как рассказал в беседе с NEWS.ru ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Денис Фомин-Нилов, Минобрнауки сейчас пересматривает подходы к процедуре вступительных экзаменов.

Отрабатывается возможность подачи документов, сдачи вступительных экзаменов и защиты дипломных работ для иностранных студентов очной формы в дистанционном формате. Если система заработает, человек из любой точки страны и мира может поступить в вуз не выходя из дома. Денис Фомин-Нилов ректор ГАУГН ректор ГАУГН

МГИМО/facebook.com

Главный минус дистанционной учёбы — это частые технические проблемы, которые случаются у студентов. Для успешного получения знаний необходимы качественный интернет, колонки и хорошая веб-камера. Технические проблемы решены не у всех студентов, которые находятся сейчас за границей или даже живут в общежитии в России. Ещё одна загвоздка дистанционного обучения, по мнению Дениса Фомина-Нилова, это психологический дискомфорт.

Знания могут быть получены в полном объёме, но «теряется» социально-воспитательная функция. Пребывание в аудитории среди единомышленников и преподавателей повышает мотивацию к учебе, а нахождение дома может её снизить, — сообщил он.

Студенты, которые уже учатся в российских вузах, также испытывают трудности из-за онлайн-обучения. Итальянка Джорджиа Сирелли получает знания в МГИМО по магистерской программе, посвящённой международным отношениям и политике. Сейчас у неё последний год обучения. Студентка находится в растерянности.

Из-за пандемии коронавируса все лекции переведены в онлайн. В июне у нас экзамены, также дистанционно. На сентябрь запланировано получение дипломов, но мой координатор пока не прислал мне никакой информации. Ещё не ясно, пройдёт ли всё онлайн или мы сможем получить дипломы лично, — сообщила девушка NEWS.ru.

Её землячка Виаьяна Чьянка учится в МГИМО по программе двойных дипломов. То есть первый год магистратуры в России, второй — в Италии, в римском университете. Из-за эпидемии коронавируса ей пришлось вернуться домой, а занятия в МГИМО продолжаются в онлайн-режиме.

Руководители российских вузов уверяют, что в дистанционном обучении иностранцев есть свои плюсы. Ректор МГЮА Виктор Блажеев заявил в беседе с NEWS.ru, что работа с иностранными студентами проходит «более тесно в режиме онлайн», то есть практически произошёл перевод на индивидуальное обучение. Сейчас одна часть студентов вуза разъехалась по своим странам, другая продолжает жить в общежитии.

Определённая сложность была с масштабированием, но мы справились и на качество это не повлияло, более того, появились определённые дополнительные возможности. Индивидуальная работа в рамках онлайн даёт успешные результаты. Виктор Блажеев ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Основные трудности, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы на «удалёнке» , связаны с языковым барьером, сообщает Блажеев. Во время очной формы обучения он успешно преодолевается, многие вещи можно уточнить, переспросить, а в онлайне это достаточно сложно сделать. Поэтому единственный выход — это переход на индивидуальные траектории.

МГИМО/facebook.com

В МГЮА и других российских вузах разработана система контроля за студентом во время экзамена в режиме онлайн, добавил ректор университета. Она осуществляется с помощью технических средств. Специальные люди следят по камерам за каждым движением руки учащегося, поэтому вероятность списать равна нулю.

Ещё один плюс дистанционного обучения иностранных студентов озвучила в беседе с NEWS.ru ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина. По её словам, у вуза отпадает необходимость решать бытовые вопросы учащихся — проживание, перелёты, дополнительные расходы на питание. Всё это ведёт к сокращению расходов, не связанных с обучением, а это большие суммы.

Большинство ректоров всё равно сходятся в том, что общего снижения количества иностранных студентов избежать не удастся. Трудности в перемещении сыграют свою роль. Это повлечёт за собой серьёзную потерю в доходах образовательных учреждений. В проекте «Экспорт образования» говорится, что объёмы средств, полученных от экспорта российского образования, должны увеличиться до почти 400 млрд рублей в 2025 году. Этот план оказался под угрозой срыва.