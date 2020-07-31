Студентов обяжут носить маски в вузах

https://static.news.ru/photo/a54f4e50-d334-11ea-83fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски с нового учебного года. При этом обеспечить средствами защиты людей должны учебные заведения.

От масок смогут отказаться только студенты и преподаватели с антителами к коронавирусу. Они должны будут подтвердить это соответствующей справкой, говорится на сайте Минобрнауки.

Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, — подчеркнул он.

Также на вхоже в здание учебного заведения будут измерять температуру, а в аудиториях установят приборы для дезинфекции воздуха.

К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения, — сказал глава ведомства.

Для иностранных студентов будет действовать 14-дневный карантин. Если студент не сможет приехать из своей страны в связи с отсутствием авиасообщения, вуз должен будет обеспечить ему доступ к занятиям через Интернет. Иногородние студенты из красной зоны должны будут сдать тест на коронавирус.

Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, российские вузы сообщают, что делают процесс поступления онлайн максимально простым, пробуют новые формы испытаний и зафиксировали активность абитуриентов в подаче документов.