Вузы РФ упростили подачу документов и отметили активность абитуриентов

https://static.news.ru/photo/1992c29a-cb26-11ea-a0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские вузы сообщают, что делают процесс поступления онлайн максимально простым, пробуют новые формы испытаний и зафиксировали активность абитуриентов в подаче документов.

Приёмная кампания в России началась 20 июня и продлится до 18 августа. Более десяти тысяч поступающих подали в общей сложности 41 352 заявки через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте госуслуг, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Несмотря на то что особенности приёмной кампании этого года являются ответом на пандемию коронавируса, они в будущем расширят цифровые возможности российских университетов, а также сделают процедуру подачи документов для поступающих максимально комфортной и, что особенно важно, расширят географию абитуриентов из регионов, — цитирует министра РИА Новости.

Отмечается, что особый интерес российские абитуриенты проявляют к таким направлениям, как IT, нанотехнологии, экономика, биотехнология, экология, технология пищевой промышленности, история, юриспруденция, зарубежное регионоведение, реклама, журналистика, а также медицинские специальности.

Как отметила проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Елена Разинкина, несмотря на то что результаты большинства ЕГЭ еще неизвестны, поступающие в бакалавриат и специалитет активно подают заявления с информацией о том, на какие направления подготовки они планируют поступать. После получения результатов ЕГЭ у абитуриентов будет возможность откорректировать свои заявления.

Ранее NEWS.ru писал, что льготы при поступлении в вузы получат абитуриенты из многодетных семей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму. Детям из семей, где есть трое и более детей, будет даваться преимущественное право зачисления на обучение по программам бакалавриата и специалитета.