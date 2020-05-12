Стройкомпании предупреждены о необходимости соблюдать санэпидтребования

https://static.news.ru/photo/71903992-9470-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Москвы в связи с началом работы строительной отрасли в городе предостерегла руководителей крупных строительных компаний от нарушений противоэпидемиологических норм.

Руководителям трёх крупных столичных строительных компаний направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Отмечается, что нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и дополнительных мер и ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, может привести к осложнению санитарной обстановки в столице.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо возобновить работу на стройках столицы. По мнению градоначальника, это позволит избежать безработицы и роста числа преступлений.

Собянин напомнил, что на стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, а здесь работы нет,