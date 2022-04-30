Строительная техника повредила воинское захоронение в Приморье

Строительная техника при проведении работ повредила воинское захоронение в Хорольском муниципальном округе Приморья. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу округа Алексея Губайдуллина. Ранее видео, снятое, как утверждали авторы, на воинском кладбище, было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видны борозды от следов среди могил — по мнению авторов, их сделал экскаватор. Кроме того, на одном из памятников пошли трещины.

По словам Алексея Губайдуллина, воинское захоронение действительно было повреждено строительной техникой после выполнения подрядчиком работ по укладке обводного канала вокруг кладбища.

Техника проехала по могилам. Ситуация вызвала возмущение и жителей, и администрации. Подрядчик вину признал и принёс извинения. Памятник поврежден, будет проведена его реконструкция, — сообщил глава округа.

Он также добавил, что восстановление будет проходить за счёт подрядчика.

По информации командира приморской региональной молодёжной общественной организации «Поисковое объединение „АвиаПоиск“» Ярослава Ливанского, на этом кладбище похоронены, преимущественно, лётчики.

В основном здесь воинские захоронения лётчиков конца 1940-х — начала 1950-х годов. Военнослужащие, которые погибли в войне с милитаристской Японией, и лётчики 1950-х годов, служившие на аэродроме в Хороле, — сказал Ливанский.

Ранее сообщалось, что МЧС разработало порядок массовых погребений.