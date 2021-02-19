Стример в прямом эфире пригрозил сломать шею своему ребёнку

https://static.news.ru/photo/6cf64bd4-72e5-11eb-b276-96000091f725_660.jpg Фото: Frizzable/youtube.com

Руководство стрим-платформы Twitch закрыло доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, в прямом эфире накричавшего на своего сына, пообещав при этом «сломать шею».

Конфликт произошёл после того, как мужчина потерпел поражение в компьютерной игре, так как его персонажа убил другой геймер. Его соперник решил зайти на стрим к мужчине из-за того, что услышал крики с угрозами ребёнку сломать шею.

Я убил этого парня <...> и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребёнку, если тот не выйдет из комнаты, — приводит издание Dexerto слова соперника мужчины по игре.

Он также обнародовал видео, на котором можно разобрать нецензурные выражения и детский плач. Помимо прочего, стример кричал, что ненавидит своего ребёнка. Позднее юзер KillaMfCam опубликовал разъяснение, в котором утверждается, что ролик был смонтирован, а его ругательства были адресованы не ребёнку, а псу.

Как сообщал NEWS.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу о введении ответственности за проведение треш-стримов. Такая идея была выдвинута после резонансного случая со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay (Станислав Решетников).