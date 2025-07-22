Странно, но вкусно: маринованные яйца в соусе, как в Корее

Маринованные яйца в соевом соусе по-корейски — это не скучные варёные яйца, а закуска с насыщенным пикантно-сладким вкусом, от которой сложно оторваться. Готовятся они очень просто, но смотрятся эффектно и подойдут к любому столу.
Если хотите попробовать что-то необычное, но доступное, этот рецепт точно для вас. Сохраняйте и готовьте, результат вас удивит.
Почему стоит попробовать именно этот рецепт?
Такие яйца легко приготовить заранее: они отлично хранятся в холодильнике и становятся только вкуснее с каждым днём. Их можно подать с рисом, мясом, положить на тост или просто съесть как перекус. И всё это за копейки и без сложностей.
Ингредиенты (на 5 порций)
- Яйца — 5 шт.
- Лук репчатый — 80 г
- Соевый соус — 100 мл
- Вода — 100 мл
- Сахар — 30 г (можно заменить мёдом или коричневым сахаром)
- Чеснок — 15 г
- Перец чили — 20 г
- Лук зелёный — 10 г
- Кунжут — 5 г
- Уксус 9% — 20 мл
- Масло растительное — 15 мл (лучше кунжутное, если есть)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Как приготовить маринованные яйца по-корейски
1. Отварите яйца
Используйте свежие, лучше домашние яйца с крепкой скорлупой. Промойте их, залейте холодной водой, добавив чайную ложку соли и уксус (это поможет избежать трещин). Варите восемь-девять минут после закипания.
2. Остудите и очистите
Сразу переложите яйца в холодную воду с кубиками льда, чтобы они легко чистились.
3. Приготовьте маринад
В миске смешайте соевый соус с водой и сахаром, размешайте до растворения. Добавьте нарезанный кубиками репчатый лук, мелко нарезанный чили (без семян, если хотите умеренную остроту), измельчённый чеснок и зелёный лук.
4. Доведите маринад до вкуса
Подсушите кунжут на сухой сковороде для аромата, добавьте его в маринад вместе с растительным маслом и щепоткой чёрного перца. Всё хорошо перемешайте.
5. Замаринуйте яйца
Очищенные яйца сложите в банку или контейнер, залейте маринадом, закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 1 час. Чем дольше они маринуются, тем ярче вкус и цвет.
Как подавать?
Готовые яйца можно нарезать и положить на рис, подать с мясом или овощами, украсить тосты или добавить в салат. Они отлично хранятся в холодильнике до 30 дней — так что делайте сразу побольше.
Эта закуска уже давно покорила корейские кухни, попробуйте её и вы. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и радуйте близких необычными блюдами. Приятного аппетита!
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