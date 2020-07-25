Страховщики попросили водителей сообщить о прохождении ТО после пандемии

https://static.news.ru/photo/7194dbc8-ce1d-11ea-80d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Страховые компании напомнили водителям о необходимости предоставить данные о прохождении автомобилем техосмотра (ТО) после пандемии коронавирусной инфекции.

Специалисты отметили, что если водитель вовремя не предоставит данные, то ему придётся возмещать ущерб за счёт собственных средств. Однако страховые компании сами не знают способ подтверждения прохождения технического осмотра, сообщают «Известия».

В соответствии со ст. 6 закона № 161 от 25 мая 2020 года в случае если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных мер по договору ОСАГО, заключённому без прохождения технического осмотра, произошёл страховой случай и страхователем страховщику не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении ТО, к страховщику переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред. <...> Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет, непонятно, — привели слова заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова «Известия».

Таким образом, те водители, которые не проходили технический осмотр автомобиля из-за пандемии коронавирусной инфекции, но при этом оформили полис ОСАГО, рискуют остаться без страховых выплат в случае аварии. Если произойдёт ДТП, то водителю придётся самостоятельно решать вопрос о возмещении ущерба, сообщили в РСА.

Отмечается, что ОСАГО без прохождения ТО можно оформить до 30 сентября 2020 года.

В соответствии с действующим порядком прохождения ТО вся информация от оператора ТО попадает в ЕАИСТО, в соответствии с постановлением правительства № 567 страховщик может получать информацию о техническом осмотре в автоматическом режиме по системе межведомственного взаимодействия. Неопределённость может порождать различные толкования формы подтверждения, чтобы избежать возможных недоразумений, страхователю рекомендуется связаться со страховщиком и получить информацию о способе предоставления информации страховщику о прохождении технического осмотра, — подытожил Сергей Ефремов.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает в вопросе проведения технических осмотров легковых автомобилей перейти от установления предельных цен к свободным ценам. В адресованном ведомствам письме предложено «в среднесрочной перспективе отказаться от установления предельного размера платы за процедуру ТО в пользу рыночного механизма».