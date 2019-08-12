Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тверской суд Москвы вынес первое решение об аресте задержанного в ходе протестной акции 10 августа.

Наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток назначено начальнику штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борису Золотаревскому. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения митинга. В полицию он был доставлен за призывы к прогулке по Москве после окончания акции на проспекте Сахарова, сообщает РИА новости.

Ранее News.ru писал, что полиция задержала 10 августа 136 человек из числа участников несанкционированного митинга, который начался после согласованной с властями акции за допуск оппозиционных депутатов к выборам в столичную думу.  

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