https://static.news.ru/photo/afa304d2-bd00-11e9-8171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тверской суд Москвы вынес первое решение об аресте задержанного в ходе протестной акции 10 августа.

Наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток назначено начальнику штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борису Золотаревскому. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения митинга. В полицию он был доставлен за призывы к прогулке по Москве после окончания акции на проспекте Сахарова, сообщает РИА новости .

Ранее News.ru писал, что полиция задержала 10 августа 136 человек из числа участников несанкционированного митинга, который начался после согласованной с властями акции за допуск оппозиционных депутатов к выборам в столичную думу.