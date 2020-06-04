Столичных рестораторов освободили от оплаты аренды на 22 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b7be6862-a636-11ea-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы отменили плату за аренду земли и помещений почти четырём десяткам ресторанов и кафе. За период с марта по июнь заведения общепита сэкономили около 22 млн рублей.

Всего за отменой арендной платы могут обратиться около 400 столичных рестораторов. Для оформления арендных каникул необходимо направить соответствующее заявление в департамент городского имущества через сервис «Электронная приёмная» на официальном сайте мэра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичном оперативном штабе по экономическим вопросам.

Собеседник агентства добавил, что освобождение от арендной платы предприниматели могут оформить до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве временно освобождаются от оплаты аренды частные медицинские центры. Льгота распространяется на учреждения, приостановившие свою деятельность из-за пандемии коронавируса.