«Стоит и будет стоять»: в Крыму ответили на угрозы Украины разрушить мост

Крымский мост в Керчи / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Крымский мост стоит и будет стоять, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в ответ на угрозы cоветника главы МВД Украины Виктора Андрусива, который заявил о скором нанесении ударов по мосту, передаёт Pravda.ru. Крючков отметил, что украинским властям необходимо будет либо «готовиться к эмиграции», либо искать возможности для восстановления Мариуполя «своими руками».

Крымский мост стоит и будет стоять​. Киевскому руководству нужно не обсуждать мост, а готовиться либо к эмиграции в Европу, либо к тому, чтобы восстанавливать Мариуполь, причём своими руками, — добавил Крючков.

6 мая представитель Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что, по его информации, власти Киева готовятся нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. По мнению военного, ВСУ «не стоит упускать стратегически важную возможность» ударить по объекту.

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив накануне подчеркнул, что у страны есть необходимое оружие, но для реализации планов нужно продвинуться к побережью Азовского моря.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что если Киев 9 мая нанесёт ракетный удар по Крымскому мосту, то будет стёрт с лица земли. Он заверил, что мост защищён средствами ПВО, а в преддверии праздника Дня Победы безопасность будет усилена.