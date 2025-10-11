Стиральная машинка больше не будет «сбегать» при отжиме: практические советы, которые помогут уберечь технику

Многие видели, как стиральная машинка начинает «сбегать» со своего места во время отжима. Это не только раздражает шумом, но и может привести к поломкам.

Все дело в износе амортизаторов, которые отвечают за стабилизацию барабана. Для решения проблемы нужно отключить машину от коммуникаций, перевернуть и обработать их специальной демпферной смазкой.

Дополнительные меры:

отрегулируйте положение машины по уровню; установите резиновые подкладки под ножки; не перегружайте барабан; используйте антивибрационные коврики на скользких поверхностях.

Регулярное обслуживание амортизаторов и правильная установка техники помогут навсегда забыть о прыгающей стиральной машине.

