Стиральная машинка больше не будет «сбегать» при отжиме: практические советы, которые помогут уберечь технику

Многие видели, как стиральная машинка начинает «сбегать» со своего места во время отжима. Это не только раздражает шумом, но и может привести к поломкам.
Все дело в износе амортизаторов, которые отвечают за стабилизацию барабана. Для решения проблемы нужно отключить машину от коммуникаций, перевернуть и обработать их специальной демпферной смазкой.
Дополнительные меры:
- отрегулируйте положение машины по уровню;
- установите резиновые подкладки под ножки;
- не перегружайте барабан;
- используйте антивибрационные коврики на скользких поверхностях.
Регулярное обслуживание амортизаторов и правильная установка техники помогут навсегда забыть о прыгающей стиральной машине.
Ранее сообщалось, что обычно многие хозяйки стирают при 40 градусах, считая этот режим эффективным и экономичным. Однако такой подход может таить в себе серьезные минусы.