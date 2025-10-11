Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 14:08

Стиральная машинка больше не будет «сбегать» при отжиме: практические советы, которые помогут уберечь технику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие видели, как стиральная машинка начинает «сбегать» со своего места во время отжима. Это не только раздражает шумом, но и может привести к поломкам.

Все дело в износе амортизаторов, которые отвечают за стабилизацию барабана. Для решения проблемы нужно отключить машину от коммуникаций, перевернуть и обработать их специальной демпферной смазкой.

Дополнительные меры:

  1. отрегулируйте положение машины по уровню;
  2. установите резиновые подкладки под ножки;
  3. не перегружайте барабан;
  4. используйте антивибрационные коврики на скользких поверхностях.

Регулярное обслуживание амортизаторов и правильная установка техники помогут навсегда забыть о прыгающей стиральной машине.

Ранее сообщалось, что обычно многие хозяйки стирают при 40 градусах, считая этот режим эффективным и экономичным. Однако такой подход может таить в себе серьезные минусы.

Читайте также
Прекращайте стирать одежду в машинке при 40 °С: вот почему надо навсегда забыть про эту привычку
Общество
Прекращайте стирать одежду в машинке при 40 °С: вот почему надо навсегда забыть про эту привычку
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Европа
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Телефон разряжается за пару часов: одна скрытая функция съедает 38% заряда — как это исправить
Общество
Телефон разряжается за пару часов: одна скрытая функция съедает 38% заряда — как это исправить
Устали от долгой готовки? Эти способы организации кухни изменят все
Общество
Устали от долгой готовки? Эти способы организации кухни изменят все
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Общество
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
стиральные машины
техника
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.