«Стареющее посмешище»: Соловьёв обругал Ахеджакову за ЛГБТ-спектакль
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:23, 24 июля 2021
Фото: Соловьёв LIVE / youtube
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Российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он в своём шоу «Соловьёв LIVE» показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена».
Журналист также обругал художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, которого назвал любителем «либерально-экспериментального искусства».
В этом позорище пропаганда ЛГБТ есть, неуважительное отношение к памяти ветеранов — от Великой Отечественной до чеченской кампании — есть, а вот таланта нет, — отметил Соловьёв.
Он отметил, что когда-то блестящая актриса Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».
Ранее стало известно, что спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники обнаружили в нём оскорбление ветеранов.