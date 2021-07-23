«Стареющее посмешище»: Соловьёв обругал Ахеджакову за ЛГБТ-спектакль

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Проект закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс РФ» находится в настоящее время на рассмотрении Госдумы. Он направлен на ограничение использования помещений в многоквартирных домах, чтобы данное существование не мешало комфортному проживанию других граждан. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий партнёр компании «Позиция права» Егор Редин.

Юрист напомнил, что в настоящее время арендатор практически ни за что не отвечает. В случае если он оказывает негативное воздействие на существование соседей, наказать его невозможно. Новый законопроект предусматривает, что...