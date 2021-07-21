«Офицеры России» пожаловались в прокуратуру на спектакль «Современника»

Спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники обнаружили в нём оскорбление ветеранов. Об этом рассказывает РИА Новости.
В обращении к руководству театра председатель президиума организации Герой России Сергей Липовой, в частности,
В частности, у авторов жалоб вызывают удивление факты «бесконтрольного и чрезмерного использования актёрами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви». Кроме того, в письме утверждается, что оскорбления ветеранов содержатся в монологе главной героини спектакля в исполнении Лии Ахеджаковой.
В послании общественной организации подчёркивается, что её участники с уважением относятся к искусству, даже если не вполне одобряют отдельные его проявления, однако не могут не замечать «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей.
«Офицеры России» просят изменить постановку, а также сообщают, что аналогичные обращения, помимо руководства театра, они направили в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы.
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