«Офицеры России» пожаловались в прокуратуру на спектакль «Современника»

Спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники обнаружили в нём оскорбление ветеранов. Об этом рассказывает РИА Новости.

В обращении к руководству театра председатель президиума организации Герой России Сергей Липовой, в частности, сообщил , что «Офицерам России» неоднократно поступали обращения от ветеранов, возмущённых «предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны авторов спектакля», премьера которого состоялась некоторое время назад.

В частности, у авторов жалоб вызывают удивление факты «бесконтрольного и чрезмерного использования актёрами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви». Кроме того, в письме утверждается, что оскорбления ветеранов содержатся в монологе главной героини спектакля в исполнении Лии Ахеджаковой.

В послании общественной организации подчёркивается, что её участники с уважением относятся к искусству, даже если не вполне одобряют отдельные его проявления, однако не могут не замечать «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей.

«Офицеры России» просят изменить постановку, а также сообщают, что аналогичные обращения, помимо руководства театра, они направили в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы.

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