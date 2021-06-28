Станции московского метро закрыли из-за затопления

В московском метрополитене закрыли несколько станций из-за сильного ливня. Об этом департамент транспорта города сообщил в Telegram.

На Калужско-Рижской (оранжевой) линии прекратили работу станции «Тёплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская», на Филёвской (голубой) линии закрыли все станции от «Киевской» до «Кунцевской». Кроме того, произошёл сбой в движении трамваев.

Из-за подтоплений в разных районах города временно задерживаются трамваи: на шоссе Энтузиастов (в районе метро «Шоссе Энтузиастов»), на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова, на Тихвинской улице. Из-за деревьев, опустившихся на контактную сеть, также задерживаются трамваи: у кольца «Черёмушки», на улице Клары Цеткин, — отметили в дептрансе.

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, начался дождь. МЧС предупредило горожан о возможном шквалистом усилении ветра до 22 м/с. По информации «Гисметео», дождь продолжится до 15:00 29 июня. При этом воздух охладится до 20–24 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей о «суперливне». По его словам, самым опасным будет период с 15:00 до 21:00.