В Москве появилась новая дорожная разметка

Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице на улице Чагинской в Юго-Восточном административном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе Дептранса Москвы. Отмечается, что эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке.

На днях по проекту ЦОДД такую разметку нанесли на улице Чагинской в ЮВАО. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона. Эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке. Если проект докажет свою эффективность, его расширят и на другие участки Москвы, — говорится в сообщении.

Как сообщается, такая разметка становится более заметной в темное время суток и зимой, что служит дополнительным предупреждением для водителей о запрете выезда на встречную полосу. Желтый цвет обладает большей контрастностью по сравнению с белым, особенно в условиях плохой видимости. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и существенно снижает риск лобовых столкновений.

Ранее сообщалоась, что госкомпания «Автодор» намерена разместить на трассе М-12 «Восток» музыкальную разметку. По словам главы компании Вячеслава Петушенко, количество ДТП благодаря такой разметке на трассе М-11 снизилось в два раза.