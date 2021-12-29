Стало известно, в каких регионах появятся зарядки для электромобилей

Правительство РФ утвердило перечень территорий и дорог, на которых до 2024 года появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов, передаёт пресс-служба кабмина. Пилотный эксперимент планируется реализовать на 16 территориях и одной автомагистрали. Он пройдёт в два этапа.

Так, на первом этапе, который продлится до конца 2022 года, зарядные станции для электротранспорта появятся в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, Республике Татарстан и на федеральной трассе М-4 «Дон».

На втором этапе в 2023 году зарядки появятся во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль наиболее загруженной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва — Казань, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инфраструктура для электрического транспорта создаётся в соответствии с дорожной картой правительства. Согласно документу, к 2030 году доля электромобилей в общем объёме производства транспортных средств должна составить 10%, а количество запущенных зарядных станций — не менее 72 тысяч.

Ранее сообщалось, что с 2022 года кабмин в рамках эксперимента планирует ввести бесплатный проезд электромобилей по платным автодорогам. Власти рассчитывают, что в перспективе эта мера должна увеличить внутренний спрос на покупку подобных машин.