Названо число врачей, получивших землю по льготной программе в Подмосковье

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Сотрудники Мособлгаза уйдут на новогодние праздники, только когда выполнят план по социальной газификации, заявил генеральный директор организации Игорь Баранов, слова которого приводит телеканал «360». Он отметил, что газовики продолжают прокладывать трубы в более чем ста населённых пунктах Подмосковья.

Праздновать Новый год мы будем только тогда, когда выполним на 100% задачу. Сейчас в более чем 100 населённых пунктах ведутся работы, чтобы под Новый год газ пришёл ко всем жителям,...