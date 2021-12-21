Названо число врачей, получивших землю по льготной программе в Подмосковье
Земельные участки по льготной программе получил 181 врач в Подмосковье
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:05, 21 декабря 2021
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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С июля 2021 года земельные участки по льготной программе получил 181 врач из Подмосковья, сообщает телеканал «360». Больше всего участков было выделено медикам из Бронниц, Дмитрова, Воскресенска, Луховиц, Можайска, Зарайска и Шатуры. Всего около 2,1 тысячи врачей заявили о желании воспользоваться мерой поддержки, инициированной губернатором Андреем Воробьёвым. Медработники подали 280 заявлений.
В работе ещё 97 заявок. Благодаря этой мере мы рассчитываем привлечь на отдалённые территории региона медицинские кадры, а также поддержать уже работающих врачей, — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Ранее стало известно, что врачи, работающие с больными коронавирусом в новогодние выходные, получат двойные выплаты. Увеличить оплату для медиков поручил президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что суды начали изымать землю у россиян, которые используют её не по назначению. Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов рассказал, что если земельный участок предназначен для строительства, то у гражданина, не начавшего возведение дома в течение трёх лет, изымут землю. Адвокат уточнил, что за недостроенный дом никаких санкций не предусмотрено.