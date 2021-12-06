Суды начали изымать землю у граждан, которые используют её не по назначению

Суды начали изымать землю у россиян, которые используют её не по назначению. О том, в каких случаях это происходит, подробно рассказал заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. Если земельный участок предназначен для строительства, то у гражданина, не начавшего строительство дома в течение трёх лет, изымут землю. Адвокат уточнил, что никаких санкций за недостроенный дом не предусмотрено, сообщает «Российская газета».

Если земельный участок предназначен для жилищного или иного строительства, а строительство на нём не началось, то землю могут изъять (284 ГК РФ). Например, в Волгоградской области гражданин в связи с изъятием у него участка обратился в суд за защитой своих интересов, но судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия, — сказал Филиппов.

Он отметил, что нельзя использовать сельскохозяйственные земли под строительство дома, а также разводить скот на садовых участках. За это будет взиматься штраф. Причиной роста судебных дел такого рода адвокат называет усиление контроля Росреестра над использованием земель.

Ранее сообщалось о законодательно предусмотренном изъятии земельных участков у собственников без их согласия. По словам экспертов, это возможно при размещении на этой территории объектов федерального, регионального и местного значения. Владельцы в этом случае имеют право на денежную компенсацию или предоставление участка в другом месте.